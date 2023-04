Se speravate di trovare Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e gli altri protagonisti del Grande Fratello Vip ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo in onda questo weekend, purtroppo, rimarrete delusi.

Verissimo, Oriana e Nikita ospiti dopo il Grande Fratello Vip?

Silvia Toffanin non ospiterà gli ex volti del Grande Fratello Vip, non questo weekend almeno. Ed infatti, la conduttrice nel suo salotto avrà modo di chiacchierare con attori di fiction ed ex protagonisti di Amici di Maria.

Inizialmente Pipol aveva palesato la possibilità di vedere Oriana ospite in studio, così come vi avevamo scritto in queste ore. Tuttavia, a quanto pare la partecipazione sarebbe saltata.

Anche altri influencer in rete avevano parlato di un appuntamento corale con alcuni ex volti del Grande Fratello Vip ma non sarà così (nel weekend di loro non vi è traccia).

Per quale motivo?

Ospiti del weekend di Silvia Toffanin

Sabato 8 aprile saranno ospiti in studio Anna Valle e Giuseppe Zeno, Elena Di Cioccio, Samu di Amici 22, Michele Cucuzza, Luigi Strangis, Eleonora Pedron insieme ad Alessandra Pierelli.

Domenica 9 aprile ci sarà spazio per Michelle Hunziker, Pupo, Eleonora Abbagnato, Orietta Berti, Arisa e Raimondo Todaro (collegati dallo studio di Amici).