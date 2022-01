Momenti di alta tensione, nella Casa del GF Vip, nella serata di ieri. Valeria Marini e Soleil Sorge si sono rese protagoniste di una lite accesissima con tanto di accuse da parte della ex diva del Bagaglino che ha lanciato accuse spietate nei confronti dell’influencer.

Tutto sarebbe iniziato a causa di un precedente confessionale di Katia Ricciarelli durante il quale la cantante lirica avrebbe chiamato Manila e Soleil. Valeria a quel punto ha tentato di intromettersi ma la Sorge l’avrebbe messa alla porta.

La Marini, anche durante la serata, non avrebbe affatto mandato giù l’atteggiamento di Soleil tanto da riprenderlo, affrontandola di petto ed accusandola davanti agli altri Vipponi di averla buttata fuori dal confessionale. La Sorge, tuttavia, ha prontamente replicato a tono:

Diverso però il parere di Valeria che ha rilanciato:

Soleil si è quindi difesa, dando vita ad una vera e propria lite:

Ti ho spinto e chiuso la porta? Ma riprenditi! I capelli che hai in testa in questo momento chi te li ha dati? Tutta la gentilezza che ti ho dato? Non me ne sono resa conto? Sì che me ne sono resa conto perché era un momento per Katia. Sei stata molto scortese a volerti inserire quando non eri stata chiamata da Katia che neanche io mi stavo inserendo. Era il suo confessionale. Io secondo te non le voglio bene veramente? Ma cosa stai dicendo! Anche meno… Parli di rispetto a Katia? Tu tutto questo allora lo riporti domani, non adesso per fare il “drama” del momento.