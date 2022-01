L’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip, come più volte ribadito, ha contribuito a stravolgere definitivamente gli equilibri interni alla Casa. Nelle passate ore Katia e Manila avrebbero preso le distanze da Soleil ma al tempo stesso l’ex Miss Italia si sarebbe avvicinata all’ultima arrivata.

Primo confronto tra Delia e Soleil: la moglie di Alex Belli difende Manila

Manila in particolare, ha accolto con grande apprensione Delia Duran ascoltando i suoi sfoghi e confrontandosi con lei. Ad oggi però non ci sarebbe ancora stato l’atteso confronto con Soleil che non avrebbe preso particolarmente bene la vicinanza dell’amica alla moglie (o ex?) di Alex Belli.

Durante la serata di ieri, Delia ha colto l’occasione per avvicinarsi all’influencer non per parlare della loro complicata situazione, bensì per difendere Manila:

Posso dirti una cosa? Lei mi ha parlato molto bene di te, davvero… Io e te dobbiamo chiarire. Alla fine tu mi devi conoscere perché a volte sì, sono stata durissima, abbiamo avuto dei confronti bruttissimi, lo so. Poi dopo avremo la possibilità di parlare. Ma questa donna qua (Manila, ndr), credimi… sai perché la ringrazio? Perchè ha saputo ascoltarmi però mi ha parlato molto bene di te. Quindi non avere nessun dubbio nei confronti di Manila, davvero. E questo è quello che mi ha fatto avvicinare perché magari io non ti conoscevo, magari ci sono state veramente delle incomprensioni.

Soleil, dopo aver ascoltato Delia ha replicato asserendo che a farle comprendere le cose come stavano non sarebbe dovuto spettare alla Nazzaro ma al marito Alex Belli. La Duran ha controbattuto:

Io dopo avrò la possibilità di parlarti… ma Manila non ti ha mai mancato di rispetto. Non voglio essere io la causa del distacco che voi avete avuto.

Diverso il parere di Soleil:

Mi ha mancato di vicinanza, non di rispetto, ma di vicinanza sì.

I modi di Delia al momento continuano ad essere pacati e docili. Forse fin troppo nei confronti della donna che tutto sommato ha contribuito a mandare in crisi il rapporto con il marito. Ad ogni modo con il suo modo di fare la Duran è riuscita a conquistare non solo alcuni Vipponi ma anche una buona fetta di spettatori.

