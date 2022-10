Uno dei momenti più attesi della seconda puntata di Tale e Quale Show 2022 è stata l’esibizione di Valeria Marini. Dopo aver imitato Britney Spears nella prima puntata dello show, ieri sera la stellare showgirl si è calata nei panni di Cher. Impresa non semplice e che ha visto anche questa volta il commento senza pietà di Cristiano Malgioglio.

Valeria Marini è Cher a Tale e Quale Show 2022

Valeria Marini nei panni di Cher ha interpretato “Dov’è l’amore” nella versione ispirata al Do you believe Tour. Una performance che ha “spaventato” nuovamente Cristiano Malgioglio, il quale durante l’esibizione ha preferito nascondersi dietro un paravento artigianale.

Subito dopo il commento impietoso del giurato:

Interpretazione spaventosa! Di Cher non c’era nulla. Per te ci vorrebbe un esorcista. Vai a cantare Il ballo del qua qua.

Un vero e proprio massacro anche questa settimana, dunque, mentre Loretta Goggi è stata più delicata complimentandosi per il trucco e parrucco.