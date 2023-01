Valentina e Stefano a C’è posta per te, lui tradito non perdona: “Serpe, vengo con te per sfogo”, poi apre la busta

La storia che ricorderemo di questa prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te, è senza dubbio quella di Valentina e Stefano, coniugi romani. La coppia, insieme da 16 anni, ha tre figli e sta affrontando una profonda crisi dopo il tradimento da parte della donna. L’atteggiamento punitivo di lui non lascia grandi speranze, ed invece…

Valentina e Stefano, storia di tradimento a C’è posta per te

Quello di Valentina e Stefano sembra essere un matrimonio felice. Poi all’improvviso, negli ultimi anni, lui inizia ad essere scontroso nei confronti della moglie. La tratta male anche davanti agli estranei, chiamandola “stupida” e “cogli0na” per motivi futili come la caduta accidentale di patatine.

Nonostante questo è proprio Valentina a chiamare C’è posta per te poiché nei mesi scorsi, ormai esasperata, ha commesso un grave errore: ha tradito il marito. Dopo aver capito di essere ancora innamorata di Stefano, malgrado il suo carattere, lui ha deciso di non perdonarla.

Eppure ogni volta che si incontrano a casa per amore dei loro figli, lei si sente “l’amante del marito”. Dopo aver accettato la busta e approdato in studio, Stefano ha reagito con estrema freddezza alla presenza della moglie. Valentina ha preso la parola:

A volte mi sono sentita umiliata come donna, il tuo essere così scontroso mi ha portato tra le braccia di un altro. Mi manchi. Quando te ne sei andato ho capito che eri tu l’uomo della mia vita, eri la mia famiglia. Stasera sono qui per chiederti: perché non torniamo insieme?

Lui si è detto irremovibile, ha ammesso di non amarla, l’ha definita una “serpe” ed una “cattiva madre” dopo il grande torto che ha fatto alla sua famiglia, ed ha spiegato di avere dei rapporti intimi con lei perchè sarebbe lei ad insistere e lui, in quanto uomo, non potrebbe mai tirarsi indietro. Anzi, ha precisato di andare con la moglie “per sfogo”.

Ovviamente l’intervento di Maria De Filippi in questa prima storia di tradimento è stato fondamentale:

Non pensi che dare della cog*iona a tua moglie sia equivalente a volte?

Alla fine, Stefano ha prima chiuso la busta, poi Maria è riuscita a convincerlo a dare un’altra possibilità alla moglie, fino all’apertura della busta.

-se vi insulta

-vi umilia

-vi lancia le cose dietro

-vi rompe le cose

-vi picchia

-vi tratta da schiava NON È AMORE MA TOSSICITÀ E VI DOVETE ALLONTANARE IMMEDIATAMENTE #CePostaPerTe — ¥le ✨ (@yleniaindenial1) January 7, 2023