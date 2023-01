Al via da stasera, sabato 7 gennaio 2023, la nuova edizione di C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi e che è diventato ormai l’appuntamento fisso del sabato sera invernale di Canale 5. Cosa vedremo nella prima puntata?

C’è posta per te, le storie della prima puntata del 7 gennaio 2023

C’è posta per te è giunto alla sua 26a edizione e continua a rappresentare uno dei programmi più amati di Maria De Filippi dell’ammiraglia Mediaset. La forza del programma è data soprattutto dalle storie, come sempre raccontate nel suo impeccabile stile dalla padrona di casa, Maria De Filippi.

Questa sera si parte subito in grande stile con le prime storie che narrano alcuni dei temi più amati dal pubblico da casa e in particolare dai social. Tra quelle in programma, non mancherà la consueta storia di corna. Dai filmati trasmessi in anteprima sui canali social del programma abbiamo appreso il destinatario della busta, tale Stefano, il quale non avrebbe perdonato il presunto tradimento della moglie. Come andrà a finire?

Non mancheranno poi le lacrime, complici altre due storie dove i protagonisti dovrebbero essere figli e genitori.

E poi ovviamente gli ospiti di primo livello, anche loro coinvolti nella realizzazione di due emozionanti sorprese. Stasera ci saranno l’amatissimo attore turco Can Yaman e lo chef stellato e giudice di MasterChef, Antonino Cannavacciuolo.

