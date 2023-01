A MasterChef, l’eliminato tuona contro i giudici ed il loro ormai famigerato cinismo. E’ accaduto nel corso della puntata di ieri 5 gennaio del cooking show giunto alla sua 12esima edizione. Il concorrente chiamato a lasciare il programma è stato Francesco Girardi, il quale dopo aver appreso la sua eliminazione non è rimasto affatto in silenzio.

Dopo essere stato eliminato da MasterChef, Francesco Girardi ha osato zittire i giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, lasciandoli letteralmente freezati:

Ogni tanto ricordatevi che davanti a voi non ci sono solo degli aspiranti chef, ma delle persone.

Queste le parole usate dall’eliminato prima di congedarsi ed indirizzate proprio ai tre giurati. A replicare è stato Cannavacciuolo che ha commentato:

Se noi non tenessimo in considerazione il fatto che abbiamo davanti delle persone, credetemi, su quella balconata non ci sarebbe nessuno.