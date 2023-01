Riuscire ad entrare in contatto con i Vipponi nella Casa del GF Vip è un compito abbastanza arduo ma non necessariamente impossibile. La dimostrazione è data alle urla che spesso arrivano dall’esterno delle mura di Cinecittà e che questa volta sono state indirizzate alla coppia degli Incorvassi (Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi) e ad Oriana.

Urla fuori dal GF Vip per Incorvassi e Oriana

I preziosissimi amici di Twitter, in queste ore hanno postato un video nel quale è possibile ascoltare in maniera chiarissima alcune urla fuori dalla Casa del GF Vip indirizzate agli Incorvassi: “Incorvassi avete sempre ragione, attenti ad Attilio e Nikita”, ha ripetuto la voce esterna, per due volte.

Come spesso accade però, il Grande Fratello è prontamente intervenuto censurando subito con la musica a volume alto, al fine di coprire le voci. Nonostante questo i presenti – tra gli altri Davide e Daniele – avrebbero sentito in maniera chiara le voci.

LE URLA DELLA NOSTRA NATASHA SI SONO SENTITE FORTE E CHIARO 🔥🔥✈️✈️✈️ #Gfvip #incorvassi pic.twitter.com/tPGY2Af05m — G3N🤟🏻🛋(Turno notte) (@nondormoma1) January 30, 2023

Sempre tramite Twitter sono arrivate anche le indicazioni di altre urla fuori dalla Casa le quali mettevano in guardia Oriana dalla Murgia. Questa volta però, i Vipponi presenti hanno avuto più difficoltà a decifrare la frase, per poi far finta di nulla. In questo caso, pare che la Murgia avrebbe già cambiato il suo atteggiamento dopo le urla che mettevano in guardia Oriana proprio sul suo conto. Sarà così?