Mercedesz Henger ha parlato di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia tra le pagine di Novella 2000. Dopo un brevissimo flirt con il fratello di Guendalina (si sono conosciuti all’Isola dei Famosi) ha confidato cosa ne pensa della coppia nata nella Casa del GF Vip.

La coppia mi piace. Insieme sono carini. Certo ci sono ogni tanto delle piccole incomprensioni, ma vedo Edoardo molto affiatato. Gli auguro di trovare la donna giusta per lui. Dopotutto ha esordito dicendo di essere entrato nel programma proprio per questo. Chissà sia la volta buona.

Lo scorso novembre proprio Tavassi aveva parlato di Mercedesz chiacchierando con Giaele De Donà e Micol Incorvaia:

A me diverte questo. Io faccio sempre queste cose qui. Pure l’altra volta a L’Isola mi hanno fatto arrivare le conquistatrici perché dovevano conquistarmi. Poi quando è arrivata Mercedesz Henger che si era dichiarata a me a me non piaceva. La verità? No, non mi è mai piaciuta!