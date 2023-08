Uomini e Donne, la verità sulla registrazione annullata da Maria De Filippi: ecco come stanno le cose

Lo scorso giovedì si è registrata la prima puntata di Uomini e Donne che andrà in onda dal prossimo 11 settembre. Il giorno dopo le dinamiche sarebbero dovute proseguire ma non è stato così: per quale motivo?

Sul web è girata una fake news secondo la quale la registrazione di Uomini e Donne di venerdì 25 agosto sarebbe stata spostata per via di impegni personali di Maria De Filippi.

Tuttavia, la verità sembra essere decisamente un’altra e la conduttrice non c’entrerebbe nulla con lo “spostamento” della registrazione.

Il buon Lorenzo Pugnaloni, infatti, è stato vittima di una fake news che, suo malgrado, ha condiviso fidandosi della soffiata ricevuta.

Per questo motivo, proprio il blogger è intervenuto scusandosi per l’accaduto e precisando come starebbero realmente le cose:

In merito alla registrazione che si sarebbe dovuta verificare oggi, giorno venerdì 25 agosto 2023, e poi non più verificatasi, ci tengo a precisare che la notizia che è stata condivisa da me (e letta altrove da altri portali che l’hanno pubblicata precedentemente) secondo la quale il motivo di tale slittamento fossero problemi personali di Maria, è assolutamente una fake news e che sono stato anch’io vittima di tale disinformazione. Pertanto, smentisco ufficialmente e preciso che le prossime registrazioni del programma Uomini e Donne verranno effettuate regolarmente settimana prossima. Mi scuso per tale notizia infondata repostata dal sottoscritto.

