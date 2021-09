Uomini e Donne, Carlo Pietropoli corteggerebbe Andrea Nicole Conte

Carlo Pietropoli se non fosse fidanzato corteggerebbe volentieri Andrea Nicole Conte, la nuova tronista di Uomini e Donne. Questa la risposta ai follower che lo interrogavano sulla nuova edizione dopo la fine della sua storia con Cecilia Zagarrigo.

Carlo Pietropoli ha dichiarato che corteggerebbe volentieri Andrea Nicole Conte ma c’è un piccolo problema: E’ fidanzato.



Andrea Nicole Conte, intervistata per FQMagazine, ha svelato di avere qualche problema con i suoi primi corteggiatori del trono di Uomini e Donne:

All’inizio mi preoccupavo delle non chiamate per scendere dalle scale o dall’uscita dallo studio dopo il mio racconto. In fondo è anche un modo per vedere le reazioni delle persone, è in qualche modo una selezione naturale: se una persona non è interessata dopo aver ascoltato il mio racconto va via e si va avanti. Questo mi aiuta.