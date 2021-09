Nei prossimi giorni, con l’esordio ufficiale di Uomini e Donne conosceremo anche la nuova tronista Andrea Nicole, sulla quale si concentra la maggiore attenzione. Erroneamente il suo è stato definito il “trono trans”, ma Andrea Nicole è una donna a tutti gli effetti avendo completato il suo percorso di transizione da uomo a donna.

Uomini e Donne, la tronista Andrea Nicole e l’incontro con Maria De Filippi

La neo tronista di Uomini e Donne si è raccontata di recente a Fanpage.it parlando, tra le altre cose, anche del forte istinto materno che oggi avverte e del desiderio di creare una famiglia. Ma prima spera di trovare la persona giusta e per questo si è affidata a Maria De Filippi.

La 29enne milanese ha spiegato come sarebbe nata in lei l’idea di partecipare a Uomini e Donne:

Per anni ho affrontato delle conoscenze che sono sempre terminate perché scappavo. Nonostante questi ragazzi, anche conoscendo la mia storia, fossero ben disposti nei miei confronti, mi sentivo inadatta, in qualche modo inferiore. Ho sempre cercato una scappatoia. L’anno scorso è successa una cosa che mi ha segnata.

A segnarla, ha raccontato, è stata la morte del nonno con cui è cresciuta. Un evento in seguito al quale ha rimesso tutto in discussione prendendo una decisione: smettere di scappare. Da qui il provino per Uomini e Donne. A tal proposito ha parlato del colloquio con Maria De Filippi:

Il nostro incontro è andato molto bene. Non me lo aspettavo, perché non mi era stato detto che l’avrei vista. È stata una chiacchierata serena e confidenziale. Non c’era quel distacco, come tra persone che non si conoscono. Era curiosa di conoscere me e la mia storia. L’ho apprezzata perché mi ha messo subito a mio agio e nella condizione di potermi raccontare tranquillamente.

A Uomini e Donne, la neo tronista Andrea Nicole è stata accolta benissimo. Alle critiche giunte fino ad oggi ha replicato così:

Vorrei riflettessero su quello che sto facendo io e su quello che stanno facendo loro. Non mi conoscono. Non sanno chi io sia, ma nonostante questo mi stanno criticando. Onestamente non sto leggendo quello che viene scritto, però qualcosa mi è stato riferito. C’è una forte volontà di attaccarmi senza avere le conoscenze, né le basi per poterlo fare. Posso stare simpatica o antipatica, posso essere bella o brutta, posso piacere o non piacere, ma questo lo si può sapere solo conoscendomi. Basarsi su pregiudizi non ha senso. Il giudizio, soprattutto quando è negativo, qualifica molto di più la persona che lo pronuncia che chi lo riceve.

Nella lunga intervista la giovane ha anche spiegato di non amare le etichette e ha svelato l’uomo che sogna di trovare a Uomini e Donne:

Non ho grosse pretese. Cerco un uomo comprensivo, intelligente e che non abbia paura del mio passato.