Arisa non fa più parte di Amici 21 e Maria De Filippi ci sarebbe rimasta male. I colleghi di Blasting News hanno documentato nuove indiscrezioni secondo le quali la conduttrice Mediaset sarebbe rimasta male dall’atteggiamento della cantante.

Maria De Filippi delusa da Arisa? Il retroscena dopo Amici

Voci ancora non confermate, dunque, fanno sapere che la presentatrice Mediaset sarebbe delusa dal comportamento di Arisa, l’artista sulla quale ha puntato un anno fa e alla quale avrebbe affidato un ruolo di rilievo anche nella stagione in partenza il 18 settembre.

Il primo a lanciare l’indiscrezione su Arisa è stato il buon Giuseppe Candela per Dagospia, che aveva svelato anche altri dettagli legati al cast di prof della prossima edizione del programma.

Nell’annunciare l’importante novità, sul portale di Roberto D’Agostino in riferimento ad Arisa, Candela ha scritto “strampalata”, definizione che a quanto pare non è andata affatto giù alla cantante, la quale ha voluto prontamente replicare in modo molto duro: