Tra le storiche coppie nate a Uomini e Donne, tra le più amate compare quella formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, insieme da 9 anni e purtroppo in crisi, così come confermato anche dalle persone a loro molto vicine.

In tanti mi avete girato le storie di Francesca. – ha scritto Amedeo Venza, grande amico della coppia – Faccio fatica a parlarne perché loro per me, oltre a essere dei fratelli, sono anche l’esempio del vero amore nato in tv. L’esempio più reale è che Uomini e Donne può formare coppie vere e autentiche.

Mi permetto di parlarne perché ho sentito entrambi e vi comunico con grande rammarico che Eugenio e Francesca sono in crisi. Non una crisi da cavolate come tradimenti o gelosie varie. Ma stanno attraversando un periodo molto delicato che preferisco non dire io e che spero lo facciano loro se e quando lo sentiranno.