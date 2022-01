La puntata odierna di Uomini e Donne ha citato il Grande Fratello Vip ed una ex protagonista di questa edizione. Ad aprire le danze è stato il trono over e due dei protagonisti attuali, Biagio ed Elena. Quest’ultima ha messo in dubbio il fatto che lui potesse avere un’altra donna fuori dal programma e per questo Gianni Sperti ha chiesto di poter vedere il cellulare dell’uomo per sincerarsi che non ci fossero altre conoscenze in corso.

Uomini e Donne: Biagio e la chat con Jo Squillo

Dando uno sguardo al cellulare di Biagio, Gianni non ha riscontrato nulla di compromettente, almeno fino a quando non ha controllato i direct di Instagram. Tra i vari messaggi è spuntata la chat con Jo Squillo, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

A quanto pare la cantante e il cavaliere napoletano si sarebbero scambiati dei messaggi. Biagio ha parlato di una semplice amicizia su Instagram salvo un ulteriore colpo di scena, riferito dalla dama Elena: a suo dire Biagio e Jo Squillo si sarebbero incontrati in albergo dove entrambi alloggiavano dopo l’uscita della Vippona dalla spiatissima Casa.

A quel punto il cavaliere ha spiegato che i due si erano scambiati due parole ed infine la cantante gli avrebbe chiesto di poterlo seguire su Instagram. Una storia che ha lasciato senza parole non solo i presenti nello studio di Uomini e Donne ma anche gli spettatori.

Non è tutto, poiché nel cellulare dell’uomo è stata trovata anche una chat dove veniva tirato in ballo non solo il Grande Fratello Vip ma anche l’Isola dei Famosi.

Biagio sogna il Grande Fratello Vip o l’Isola dei Famosi

Ad una tale Anna – che poi si è scoperto essere la sorella di Biagio – quest’ultimo aveva detto che dopo questa esperienza televisiva a Uomini e Donne sarebbero potuto arrivare il GF Vip o l’Isola. Ecco perché è saltato fuori il dubbio che lui fosse in tv solo per visibilità.

A proposito dell’Isola dei Famosi, inoltre, è venuta alla ribalta anche un’altra news: pare che Armando Incarnato sarebbe stato contatto per partecipare, ma al momento si tratterebbe solo di rumors.

biagio tipo uno che dallo studio di private practice vuole trasferirsi al grey sloan memorial hospital io amo i crossover pic.twitter.com/zPn8gSP3pM — giulia (@gabrielsniceass) January 18, 2022