Ultimo e Jacqueline, l’indiscrezione: “Si sono lasciati, a breve..”

Ultimo e Jacqueline, amore al capolinea? “Si sono separati, a breve l’annuncio”

Una notizia che sorprende i fan: secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, la storia d’amore tra Ultimo, 29 anni, e Jacqueline Luna Di Giacomo, 25, sarebbe giunta alla fine. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, sembra che la coppia stia attraversando una crisi profonda e che ormai viva da separata.

Il legame tra il cantautore romano e la figlia di Heather Parisi era nato nel 2020 e sembrava solido, soprattutto dopo la nascita del loro primo figlio, Enea, avvenuta solo un anno fa. Ma, secondo Rosica, “purtroppo tutto si è raffreddato”, aggiungendo che i due “annunceranno la rottura prossimamente. Non ora, ma più avanti. Ormai sono separati in tutti i sensi, sono solo genitori”.

Parole che non lasciano molto spazio ai dubbi e che, se confermate, metterebbero fine a una delle relazioni più riservate del panorama musicale italiano.

Negli ultimi tempi, i fan più attenti avevano notato segnali di distanza: i due non comparivano più insieme sui social e Jacqueline, in occasione di Halloween, ha pubblicato un post in cui appare da sola con il piccolo Enea. “Il nostro primo Halloween”, ha scritto nella didascalia, mentre posa con il bimbo vestito da Crudelia Demon. Un momento dolce, ma anche rivelatore dell’assenza di Ultimo.

Nonostante la giovane età, Ultimo e Jacqueline hanno sempre protetto la loro privacy, scegliendo di tenere lontana la loro vita sentimentale dai riflettori. Anche la gravidanza e la nascita del loro bambino, avvenuta a New York il 30 novembre 2024, sono state vissute nel massimo riserbo.

Da mesi circolano voci su vacanze trascorse separatamente e su festività non condivise, ma nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali. Né conferme, né smentite, in piena coerenza con il profilo discreto che li ha sempre contraddistinti.

Se la separazione fosse confermata, si tratterebbe di un fulmine a ciel sereno per i fan, che hanno sempre amato la semplicità e la dolcezza della coppia.