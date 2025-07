Ultimo 2026 sold out e record mondiale: i fan notano un dettaglio bizzarro

Non ci ha messo neanche tre ore Ultimo per fare l’ennesimo colpo grosso: il suo concerto-evento previsto per il 4 luglio 2026 all’area di Tor Vergata ha fatto registrare il sold out nel giro di un pomeriggio. 250.000 biglietti bruciati in tempo record. Sì, hai letto bene: duecentocinquantamila persone pronte a cantare con lui in quello che si preannuncia come il live più grande mai organizzato da un artista italiano. E anche un record mondiale: il concerto con spettatori paganti più grande della storia della musica.

Un risultato che entra direttamente nella storia della musica italiana, superando persino Vasco Rossi e il suo leggendario Modena Park del 2017.

I fan notano un dettaglio bizzarro nella procedura per ricevere i biglietti del concerto del 2026… ed è subito meme

Dopo aver completato l’acquisto, è arrivata a tutti la classica mail di conferma — ma sorpresa: non è ancora il biglietto! E fin qui, tutto normale. Ma a mandare il web in confusione (e in risata) è una seconda fase misteriosa, prevista tra gennaio e febbraio 2026: la compilazione di un “questionario”. Sì, hai capito bene. Prima del concerto bisognerà… rispondere a delle domande.

il questionario mi fa veramente troppo ridere pic.twitter.com/fxGOSVdRWM — Gre in tour ️ (@buonviaggio_) July 15, 2025

nel questionario scriverò la scaletta che voglio pic.twitter.com/Il1NAPpAyJ — anne ; MATURA E IN TOUR ️ (@annathelastt) July 15, 2025

Ma che cos’è questo (ormai) famoso questionario?

In parole semplici, serve a confermare la tua partecipazione e a fornire agli organizzatori alcune info logistiche: chi sei, come raggiungerai il concerto (info su mezzi pubblici, auto) , se hai esigenze particolari, ecc. Nulla di strano in realtà, ma la cosa ha fatto comunque scatenare i fan — che soprattutto su X hanno iniziato a immaginare domande improbabili tipo: “Ti senti psicologicamente pronto per questo evento?” “Da 1 a 10 quanto piangerai alla prima canzone?” “Quante ore hai già passato a pensare al tuo outfit?”.

Le date da ricordare

Dal 12 gennaio al 12 febbraio 2026 → riceverai la mail con il link per fare il check-in (cioè compilare il questionario).

Dal 4 maggio 2026 → riceverai finalmente il biglietto vero, con QR code/codice a barre per entrare al concerto.

Quindi niente panico: nessuna domanda a trabocchetto, solo una formalità per rendere l’evento più organizzato.

IL CHECK-IN CON LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO MA CHE SIGNIFICA HAHAHAHAHA pic.twitter.com/HEdhnXVX9f — Tere Zia Interista In Tour (@teresaarg_) July 15, 2025