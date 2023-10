“Sono guarita dal tumore”. Queste le parole della senatrice Emma Bonino intervistata da Francesca Fagnani a Belve in onda su Rai2. Ecco come ha lottato (e sconfitto) con la lunga malattia che aveva scoperto nel 2015.

“Le sembra un reato che le donne abbiano un’ambizione? – ha detto la parlamentare nelle anticipazioni della puntata di Belve, rispondendo a una domanda di Francesca Fagnani -. Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo…anzi, vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato”.

Era il 2015 quando Emma Bonino aveva reso noto il suo tumore scoperto al polmone sinistro:

Non sono intenzionata ad interrompere le mie attività perché da una passione politica non ci si può dimettere, però è chiaro che le mie attività dovranno essere organizzate in base alle esigenze mediche cui è necessario dare in questo momento una priorità assoluta, cosa non facile anche per me.