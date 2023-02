Alla Camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio, Maria De Filippi ha voluto personalmente salutare tutte le persone presenti per l’ultimo saluto al marito. Alcune persone, almeno un paio, un ragazzo e una ragazza, hanno chiesto un selfie alla conduttrice, scatenando – giustamente – la polemica sui social.

Michele Dalai, celebre scrittore, autore televisivo, conduttore e dirigente sportivo, ha scritto sulla sua pagina Facebook di essersi trovato casualmente in treno con il ragazzo del selfie, raccontando la sua reazione a caldo:

Sono in treno con il tizio che si è fotografato con Maria De Filippi. Lo so perché continua a parlarne al telefono tra un ‘voglio morire’, un ‘non mangio più’ e una risata.

A un certo punto ho voluto verificare e ho controllato l’home page di Corriere e Repubblica, tale la risonanza del gesto.

È lui.

Gli hanno anche proposto di monetizzare il fattaccio.

Ha messo una mascherina chirurgica per non farsi riconoscere.

In due ore di viaggio ha affrontato mille temi e fatto seimila ipotesi sulle cose mirabolanti che potrebbero accadergli, per esempio grazie a un suo amico dirigente delle Poste sa che non deve rispondere a domande di Striscia la Notizia né a quelle delle Iene.

In tutto ciò nemmeno per un secondo ha detto di aver fatto una stronz*ta.

Non una volta.

Ora però dice che non ha mai avuto tante visualizzazioni.

Tante care cose a tutti, scendo dal treno.

Scendo.