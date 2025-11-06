Totti e Chanel, rottura per Noemi Bocchi: interviene Ilary Blasi

Totti e Chanel, tensioni familiari per la gelosia di Noemi Bocchi (e spunta Ilary Blasi)

Tra Francesco Totti e la figlia Chanel il clima sarebbe diventato sempre più teso. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, alla base di queste nuove incomprensioni ci sarebbe la gelosia di Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex capitano della Roma, e il delicato equilibrio familiare dopo la separazione da Ilary Blasi.

Noemi Bocchi sarebbe la causa della rottura perché..

Pare che Noemi non solo fatichi a convivere con il passato sentimentale di Totti, ma che non gradisca neppure i riferimenti – diretti o indiretti – alla sua ex moglie. Una gelosia che, secondo il magazine, avrebbe persino spinto Francesco a rivedere pubblicamente il significato di uno dei gesti più iconici della sua carriera: la famosa dedica “6 Unica!”. In un’intervista a Prime Video Sport, l’ex calciatore ha spiegato che quella frase non era destinata a Ilary, come per anni si è pensato, ma ai tifosi della Roma. Una puntualizzazione che avrebbe lasciato di stucco anche i familiari più stretti (video a fine articolo).

Gelosia cieca di Noemi, il settimanale Oggi svela..

Dietro questa presa di posizione, scrive Oggi, ci sarebbe proprio la “gelosia cieca” di Noemi Bocchi, che non tollererebbe nemmeno che Totti pronunci il nome dell’ex moglie. Ma le tensioni non riguarderebbero solo la coppia: a pagarne le conseguenze sarebbe anche Chanel, sempre più vicina alla madre e spesso in disaccordo con il padre, soprattutto sulle scelte professionali.

Ilary, dal canto suo, avrebbe lanciato una sottile frecciata all’ex marito: in una storia su Instagram, la conduttrice è apparsa con una maglietta con la scritta “Se lallero”, un modo di dire romano che significa “Sì, come no…”.

Secondo le indiscrezioni, Totti non vedrebbe di buon occhio la volontà della figlia di costruirsi una carriera televisiva. Già in passato avrebbe ostacolato la sua partecipazione a Ballando con le stelle, mentre non sarebbe riuscito a impedirle di prendere parte a Pechino Express, dove Chanel ha gareggiato insieme al figlio dell’agente di Ilary Blasi.

Un intreccio di gelosie, vecchie ferite e nuovi equilibri che rende sempre più complessa la situazione familiare dell’ex “pupone”, tra il desiderio di pace e la difficoltà di separare affetti e passato.