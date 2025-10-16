Totti e Chanel, scoppia la lite e interviene Ilary: il motivo

Torna a far discutere il rapporto tra Francesco Totti e la figlia Chanel. Dopo un’apparente riappacificazione in occasione del recente compleanno della ragazza, emergono nuovi retroscena che parlano di un’altra frattura tra padre e figlia. A riportarlo è il settimanale Oggi, nella rubrica di Alberto Dandolo “I buoni, i brutti, i cattivi”.

A creare malumori la partecipazione di Chanel e Pechino Express

Secondo quanto riportato, a creare malumori sarebbe stata la partecipazione di Chanel alla prossima edizione di Pechino Express. Una scelta che l’ex capitano della Roma non avrebbe affatto approvato, preferendo per la figlia un percorso più lontano dal mondo dello spettacolo. Non è la prima volta che Totti si oppone alle aspirazioni televisive di Chanel: in passato avrebbe già bloccato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Ma questa volta le cose sono andate diversamente, anche per l’intervento di Ilary Blasi. Sarebbe stata proprio l’ex moglie di Totti a spingere per questa opportunità. Chanel farà infatti coppia nel programma con Filippo Laurino, amico d’infanzia e figlio di Graziella Lopedota, storica manager di Ilary e fondatrice dell’agenzia Notoria. Un collegamento che svela il possibile motivo del via libera da parte della madre, da sempre legata al mondo dello spettacolo e ben inserita nell’ambiente.

“Il Capitano non vuole assecondare il sogno della figlia di intraprendere la carriera televisiva. Già si era opposto con successo alla sua partecipazione a Ballando con le stelle”, è il retroscena riportato sul magazine: “Ma dietro il sì di Chanel stavolta c’è sua madre Ilary Blasi. La giovane Totti, infatti, a Pechino Express farà coppia con il suo amico di infanzia Filippo Laurino che è il figlio della storica manager Ilary, Graziella Lopedota, fondatrice dell’agenzia Notoria, di cui fanno parte, tra gli altri, anche Michelle Hunziker e Silvia Toffanin”.

Non ci sono legami pubblici, è rottura?

Nel frattempo, continuano a mancare segnali pubblici di distensione tra padre e figlia. Né Chanel né il fratello Cristian erano presenti al compleanno di Francesco Totti, festeggiato a Londra lo scorso 27 settembre insieme a Noemi Bocchi e alla figlia più piccola Isabel. Nessun messaggio social, nessun augurio condiviso pubblicamente: un silenzio che alimenta ancora di più le voci di un rapporto teso e complicato.

Dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, i rapporti familiari sembrano vivere fasi alterne, tra momenti di serenità e nuovi attriti. Questa vicenda è solo l’ultimo capitolo di una situazione che continua a far parlare, con al centro dinamiche familiari, visioni diverse sul futuro dei figli e inevitabili contrasti.