Topo al Grande Fratello Vip: urla e caos in Casa, regia censura – VIDEO

E’ esploso un nuovo topo-gate nella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio questa sera, un ospite inatteso e soprattutto indesiderato avrebbe fatto accendere gli animi tra i coinquilini. Alcuni Vipponi si trovavano in giardino, altri in cucina intenti a preparare la cena, quando all’improvviso un topo ha fatto capolino scatenando il caos.

Le urla di Clarissa Selassié alla notizia del topo in Casa potrebbero essere state sentite in tutta Cinecittà. Prontamente i coinquilini si sono allertati chiedendo spiegazioni, ma ci ha pensato il piccolo topo a rendere noto il motivo di tanta agitazione passando proprio davanti ai gieffini.

Ancora una volta non si sono fatte attendere le reazioni di panico mentre Manila ha preso il nuovo ospite con filosofia definendolo un piccolo “topino di campagna”.

Ciò che però gli utenti e spettatori della diretta del GF Vip hanno prontamente notato è la puntuale reazione della regia che ha censurato ogni conversazione legata al roditore.

I ragazzi urlano che c’è un topo in casa, ma la regia stacca ✈️ #GFvip pic.twitter.com/BCKFuwZLH6

#gfvip ma il senso di censurare quando parlano del topo? A memoria non ricordo un’edizione in cui non ci sia stato… è più famoso lui che Signorini!

— Annamaria 🖤💙 (@0908Annamaria) October 19, 2021