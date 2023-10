Il cantante neomelodico ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, sono stati arrestati all’alba di oggi, nell’ambito di un blitz anticamorra a Napoli. Secondo le accuse – scrive RaiNews – i due avrebbero fatto affari con il clan Di Lauro. Insieme a loro sarebbero state arrestate altre 25 persone tra cui Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro.

Tony Colombo e Tina Rispoli arrestati

Tra i numerosi arresti avvenuti all’alba di oggi, dunque, figurano anche i nomi di Tony Colombo e della moglie Tina Rispoli, già vedova del boss Gaetano Marino. I 27 arrestati risulterebbero tutti “gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, associazione a delinquere finalizzata alle turbative d’asta aggravata agevolata, associazione a delinquere aggravata dall’aver agevolato un clan mafioso e dal carattere della transnazionalità finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri”.

Secondo gli inquirenti, scrive ancora RaiNews, Tony Colombo e la moglie avrebbero fatto affari con il clan di Secondigliano “con una somma complessiva di 500mila euro che il sodalizio avrebbe reinvestito per l’acquisito dei materiali e dei macchinari necessari all’allestimento di una fabbrica di sigarette – sequestrata – dove, importando il tabacco grezzo dall’estero, avrebbero potuto confezionare direttamente i pacchetti di sigarette da rivendere” in Italia e all’estero.

Marito e moglie avrebbero anche partecipato alla creazione di un brand d’abbigliamento, il “Corleone”, e di una bevanda energetica, la “9 mm”. I due marchi, hanno spiegato le forze dell’ordine, sono chiaramente “evocativi e quasi ammiccanti al mondo della criminalità organizzata”.

Tony Colombo nel 2014 partecipò come concorrente di Ballando con le Stelle, ma negli ultimi anni fece molto parlare per via delle sue nozze trash con la Rispoli.

L’ultima stories su Instagram del cantante risale a meno di 24 ore prima del suo arresto e pubblicizza la vendita dei biglietti del concerto programmato per il 26 dicembre al Palapartenope e fra tre giorni a Palermo. Live che difficilmente andrà in scena.