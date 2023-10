Ha fatto tremare la notizia di Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle, nei panni di Ballerino per una notte. Se da una parte non avrebbe sorpreso la presenza dell’ex re dei paparazzi in un altro programma Rai (sarebbe stata la sua quarta ospitata nella Tv di Stato da uomo libero), dall’altra l’attenzione si è subito concentrata sulle possibili scintille che si sarebbero avute con la giurata Selvaggia Lucarelli.

Fabrizio Corona a Ballando? La reazione di Selvaggia Lucarelli

A lanciare l’indiscrezione era stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, parlando del possibile ruolo di “guest star” di Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle. Un’ospitata speciale che, sempre a detta di Dandolo, sarebbe stata agevolata da “un famoso agente” che avrebbe già chiuso altri contratti.

Ad intervenire sull’indiscrezione è stata anche Selvaggia Lucarelli – ieri pomeriggio ospite di Domenica In con la conduttrice Milly Carlucci e l’intera squadra di giurati di Ballando per parlare proprio della nuova edizione – che nelle passate ore ha scritto su Instagram:

La notizia uscita su Oggi che strombazza la partecipazione di gentaglia a Ballando mi risulta essere totalmente falsa. Soliti giochini di giornalisti e agenti che fanno uscire notizie false.

Pericolo scampato, dunque? Le strade di Corona sembrano essere infinite…