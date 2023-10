Manca meno di una settimana all’esordio di Ballando con le Stelle con la sua nuova edizione, ma in questi giorni starebbe circolando una indiscrezione su un possibile e futuro Ballerino per una notte, che potrebbe far tremare lo show di Milly Carlucci. Dopo aver preso parte a Belve e Domenica In e dopo l’annunciata partecipazione ad Avanti Popolo, pare proprio che Fabrizio Corona sia pronto ad approdare nel programma del sabato sera dell’ammiraglia Rai.

Fabrizio Corona verso Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

L’indiscrezione arriva dal settimanale Oggi, a firma di Alberto Dandolo, e vedrebbe Fabrizio Corona pronto a scendere in pista nei panni di Ballerino per una notte. “Le sue ultime partecipazioni hanno stuzzicato i media, per la soddisfazione dei dirigenti di viale Mazzini”, scrive Dandolo.

Da qui l’idea di portarlo anche nel programma di Milly Carlucci, che quest’anno, forte di un cast bomba, intende spiazzare i dati auditel. “Nei corridoi di Mamma Rai è più di un’ipotesi il suo ingaggio nel ruolo di ballerino per una notte”, si legge su Oggi. Sebbene sia in corso una complicata trattativa, pare che quella di Corona sia una partecipazione “non senza ostacoli. Ma sarebbe stata agevolata da un potente agente televisivo”.

Se confermata, Fabrizio Corona dovrà vedersela non solo con una prova a colpi di passi di danza ma anche con il voto di Selvaggia Lucarelli che così, a fiuto, potrebbe non essere particolarmente clemente (ma potrebbe anche saggiamente sorprenderci puntando tutto sulla professionalità che la contraddistingue).

Sicuramente sarà un incontro interessante al quale assistere e, sotto sotto, sono certa che Milly Carlucci non se lo lascerà scappare.