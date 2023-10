Mentre cresce l’attesa in vista dell’esordio della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2023, spunta anche il nome di Papa Francesco. Ma cosa c’entra il Pontefice con lo show di Milly Carlucci in onda dal prossimo 21 ottobre su Rai1? Secondo le ultime notizie, pare proprio che Bergoglio potrebbe seguire con interesse alcune puntate.

Papa Francesco spettatore di Ballando con le Stelle?

In una recente intervista a DiPiù, Milly Carlucci ha commentato la notizia che vedrebbe Papa Francesco possibile spettatore di Ballando con le Stelle 2023. Il motivo dell’interesse del Pontefice per lo show sarebbe da ricercare nel profondo legame con Lino Banfi, uno dei concorrenti. Questo ha quindi suscitato grande curiosità, in merito alla quale la Carlucci ha commentato:

Ne sarei onorata. Posso garantirle che la nostra è una trasmissione che parla e si rivolge a tutti.

Questo ovviamente, a detta della conduttrice, andrebbe ad aumentare la responsabilità dell’intera squadra di Ballando. Da qui il maggiore impegno in vista della nuova edizione: