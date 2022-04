Danilo Bertazzi, volto storico della tv dei ragazzi, ospite di ItaliaSì con Marco Liorni, si è confrontato con Mauro Coruzzi in merito alla fake news sul suo conto: “Tonio Cartonio della Melevisione è morto”, che gira incessantemente da anni.

“Tonio Cartonio morto”, Mauro Coruzzi: insinuazione sulla fake news

“E se fosse stata una persona vicino a te a diffondere la notizia? – ha esordito Mauro Coruzzi – Ho l’impressione che sia un modo per far rifiorire interesse attorno a te. Oggi sei qui per parlarne, perché tirare di nuovo fuori questa storia?”.

Danilo Bertazzi ha replicato:

Non credo di essere stato io a creare la fake news sulla mia morte, non metterei in giro questa voce. Quello che è successo si è rivelato dannoso per la sua carriera.

Marco Liorni, a tal proposito, ha spiegato che si è svolta perfino una indagine in merito che ha dimostrato non si trattasse di una operazione commerciale.

A questo punto Coruzzi si è scusato:

Farei meglio a stare zitto a volte. Purtroppo mi scappa come i brufoli agli adolescenti! Chiedo scusa.

Marco Liorni, rivolgendosi all’ex Tonio Cartonio della TV ha concluso:

Noi siamo i primi garanti del fatto che tu oggi non sia qui per farti pubblicità. Mauro è fatto così, dice tutto quello che esce fuori.

Danilo Bertazzi intervistato da FQMagazine nel 2019, proprio in merito alla fake news sul suo conto aveva dichiarato:

Ricordo una bellissima avventura con la “Melevisione”, una tv dei ragazzi fatta straordinariamente bene, anche se associo quegli anni a un periodo doloroso della mia vita. Quando sono uscito dal cast del programma ha preso piede la voce che io fossi morto per overdose di droga: ma quale morto, sono vivo e vegeto. Ancora oggi mi sfugge il motivo per cui c’è stato un accanimento di quel tipo verso un personaggio che, tutto sommato, era per i bambini.