La giuria di Drag Race Italia è stata confermata: Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla, oltre che giudicare i talenti in gara presenteranno il programma. Il vincitore del Grande Fratello Vip condurrà anche un programma a Mediaset?

Tommaso Zorzi dopo Mediaset passa a Discovery?

La domanda è stata posta ai colleghi di Blogo che, per quanto riguarda le indiscrezioni televisive, come ben sapete ne sanno una più del diavolo.

Per questo motivo, hanno cercato di fare chiarezza su questo aspetto e sull’imminente futuro televisivo del buon Tommaso Zorzi:

Se farà un programma su Canale 5 oltre al giurato? No. Solo Drag Race Italia, in attesa di altri possibili progetti con Discovery.

A tal proposito, la SVP Chief Content Officer di Discovery Italia Laura Carafoli ha commentato la scelta:

Crediamo che Tommaso abbia un grandissimo talento per l’intrattenimento, può fare quello che vuole in diversi campi e lo stimo tantissimo. È un ragazzo molto creativo e speriamo di fare anche altre cose con lui dopo. Non ci sarà un conduttore, farà tutto la giuria.

Del resto, proprio Tommy ha affermato – in più di una occasione – di non volersi “abbuffare” di televisione e progetti per il solo gusto di esserci.

Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip ha accettato il ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi ed ha condotto “Il Punto Z”, format di Mediaset Play per farsi le ossa sul campo.

C’è da sottolineare, quindi, il probabile passaggio da Mediaset a Discovery, almeno per il momento: voi che ne pensate delle sue ultime scelte lavorative?