Tommaso Zorzi giurato di Drag Race Italia: ecco chi ci sarà al suo fianco

Proprio in queste ore sono stati comunicati i nuovi palinsesti di Discovery confermando la presenza di Tommaso Zorzi nella giuria di Drag Race che arriva anche qui in Italia.

Dopo un video con il lancio delle offerte della prossima stagione, Laura Carafoli ha lanciato Drag Race Italia, che vedrà in giuria Tommaso Zorzi, la drag queen Priscilla e Chiara Francini.

Confermati, quindi, tutti i rumors delle ultime settimane ma Zorzi sarà presente solamente nelle vesti di giurato.

Ed infatti Santo Pirrotta aveva parlato di un potenziale ruolo drag per lui, nel corso di una puntata di “Ogni Mattina”:

Tommaso sarà uno dei protagonisti di Drag Race Italia dove le drag queen si mettono in competizione. Lui farà parte della giuria ma mostrerà un lato molto inedito, il suo lato più eccentrico perché noi siamo abituati a vederlo ballare sui tacchi e si prepara con abiti pazzeschi. C’è una maison di moda molto importante che veste Prada che sta facendo dei vestiti esclusivi per Zorzi. Sta facendo dei vestiti esclusivi per lui, sarà una roba scoppiettante!

Questo aspetto, invece, è stato più volte smentito di Gabriele Parpiglia.

Come non detto . Non sapete leggere le notizie . Non sarà in versione drag, COME HANNO DETTO, ruolo che appartiene a Miss Priscilla . Riuscirete mai a sapere davvero cogliere le notizie o no? Senza parole come sempre

— Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) June 30, 2021