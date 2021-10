Tommaso Zorzi ha aggiornato i follower sull’ipotetico “piano” (agghiacciante) di alcuni internauti che avrebbero messo in piedi una campagna social per inviare numerosi BOT nei profili social del conduttore di Drag Race e del fidanzato Tommaso Stanzani.

La chat in questione parla di alcuni BOT:

Ho scoperto da una persona che hanno aperto una raccolta per dei BOT per Tommy e Tommino per il prossimo fine settimana. Non so se loro abbiano in qualche modo messo in sicurezza i loro profili, ma se cortesemente puoi avvisare perché non si sa mai.

Cosa sono i bot? Dei sistemi dove ti infilano nei profili Instagram account fake.