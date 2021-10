Il profilo Instagram di Tommaso Stanzani è stato hackerato. Il talentuoso ballerino di Amici 20 ha subìto un attacco da parte di qualche burlone della rete che ha pensato bene di togliere tutti i “segui” e successivamente chiudere l’account.

Perché Tommaso Stanzani si è cancellato da Instagram?

Tommaso Zorzi, proprio in queste ore, è intervenuto per comunicare ai fan cosa sta succedendo in questo al profilo social del suo fidanzato: “E’ da stamattina che stiamo cercando una soluzione. Tommino è stato hackerato. Accendete pali santi”.

Proprio in merito a Instagram, in queste settimane Tommaso Stanzani ha dovuto fare i conti con una assurda censura del suo profilo.

Dopo alcune segnalazione da parte dei “timorati di dio”, è stato cancellato un suo video mentre ballava una coreografia insieme all’ex collega di talent Martina Miliddi:

Contenuto rimosso per atti se**uali? Non ho capito, non sto capendo il gioco.

Raga ma il tizio che ha hackerato TS si autosegue e ora pubblicizza il profilo hackerato? #tzvip #StanzaTommi pic.twitter.com/ieg2020M8l — Here comes the sun 🌞 TZ 💅🍌 (@unsehtsemocereh) October 20, 2021