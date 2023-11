“Elena Di Brino vittima di bullismo. Mai vista tanta aggressività nei confronti di un partecipante a Uomini e Donne”, con queste parole Maurizio Laudicino racconta in un’intervista a FanPage i comportamenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Secondo l’ex cavaliere del trono over, gli opinionisti Tina e Gianni lo avrebbero quasi buttato fuori dal dating show condotto da Maria De Filippi.

Maurizio ha abbandonato Uomini e Donne insieme ad Elena e le cose procedono bene: “Ci vediamo nei fine settimana, ma ci stiamo adoperando per fare in modo che la nostra frequentazione diventi più strutturata”.

L’ex cavaliere, nonostante non volesse andare via dal dating show, spiega perché ha deciso di lasciare:

Ho preso una decisione di pancia. Trovarmi in un contesto tanto ostile verso una donna che aveva già palesato il desiderio di uscire secondo i suoi tempi e che si è trovata quasi fisicamente spinta fuori dagli opinionisti l’ho trovato insopportabile.

Quando l’ho vista alzarsi, ho avuto l’impulso di accompagnarla per aiutarla. Non ho potuto fare altrimenti di fronte a questa sorta di bullismo. Non avevo intenzione di abbandonare ma, per principio, non ho visto altra alternativa che accompagnarla fuori.

Non avevo progetti. Il trambusto che si è generato mentre la accompagnavo fuori mi è sembrato talmente sbagliato che ho pensato fosse giusto abbandonare. Rientrare sarebbe apparso come avallare quanto pochi minuti prima era accaduto.