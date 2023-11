Clamoroso ritorno a Uomini e Donne, il trono di Ida Platano fa “crack”

Le anticipazioni di Uomini e Donne sono del tutto clamorose. Oggi è stata registrata una nuova puntata del trono over e del trono classico con un clamoroso ritorno in scena.

Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne direttamente dal buon Lorenzo Pugnaloni che ci svela una indiscrezione croccantissima che potrebbe ribaltare ogni cosa:

Alessandro Vicinanza è tornato nel parterre! Ha avuto un’ampia discussione con Ida Platano.

Per quanto riguarda il suo trono è uscita con un corteggiatore che si chiama Mario.

Roberta e Alessandro hanno ballato insieme.

MarcoAntonio ha chiuso con Roberta, ha dichiarato di sentire emozioni forti per Emanuela e voleva uscire con lei, ma Emanuela non perdona il bacio che lui si è scambiato con Roberta.

Gemma Galgani sta conoscendo un signore che è arrivato per lei, ha 50 anni.

Cristian ha portato in esterna Valentina. Valeria non è tornata e lui ha dichiarato che non andrà a cercarla, dunque continuerà solo con Valentina e Virginia.

Brando ha portato in esterna solo Beatriz.