Tina Cipollari al pronto soccorso: cos’è successo e come sta

Tina Cipollari sorpresa al pronto soccorso: cos’è successo all’opinionista di Uomini e Donne?

Da qualche ora sta facendo il giro dei social una fotografia che mostra Tina Cipollari all’interno del Pronto Soccorso di Olbia, scatenando immediatamente preoccupazione tra i suoi fan e tra chi la segue da anni a Uomini e Donne. La scena ha generato allarme, ma fortunatamente le notizie che arrivano in merito rassicurano: l’opinionista sta bene e non si sarebbe trattato di nulla di grave.

La segnalazione

Tutto è partito da una segnalazione pubblicata sul profilo Instagram dell’influencer Deianira Marzano, nota per condividere notizie e pettegolezzi del mondo dello spettacolo. Nella storia si vedeva Tina seduta a un tavolino all’interno del pronto soccorso, e il messaggio allegato spiegava: “Ciao Deia, oggi c’era Tina Cipollari al Pronto Soccorso di Olbia”.

Falso allarme, ecco la verità

Secondo quanto riportato da fonti vicine a Tina e contattate da Fanpage.it, la sua presenza in ospedale non sarebbe legata a motivi di salute personali. La Cipollari si trovava lì per accompagnare un’altra persona che non si sentiva bene. In pratica, si è trattato solo di un gesto di supporto, e lei non ha avuto alcun tipo di malore.

La foto ha inevitabilmente alimentato il panico tra i fan, ma per fortuna le cose sono andate diversamente da quanto temuto inizialmente. Tina, infatti, gode di buona salute e non ci sarebbero motivi di particolare preoccupazione. Nel frattempo, è confermata la sua presenza nella prossima edizione di Uomini e Donne, che tornerà in onda a settembre (clicca qui per le novità, tronisti e data di inizio).