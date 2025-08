Uomini e Donne: quando inizia e chi sono i tronisti, le indiscrezioni

Uomini e Donne, i tronisti dal mondo di Temptation Island?

La nuova stagione di Uomini e Donne sta per iniziare e, come sempre, le aspettative sono altissime. Dopo il grande successo dell’ultima edizione di Temptation Island, i fan si stanno già chiedendo chi saranno i nuovi protagonisti del trono. Secondo i rumors, i possibili tronisti potrebbero essere Sarah, l’ex fidanzata di Valerio che oggi sta frequentando la tentatrice Ary, e Rosario, l’ex compagno di Lucia. Tuttavia, tra i nomi più caldi nelle ultime ore, spicca quello di Flavio, il bellissimo tentatore che aveva attirato l’attenzione di tutte le fidanzate durante il programma, che recentemente ha lasciato per sempre il calcio, qui le parole stizzite del suo dirigente sportivo.

Nadia nuova tronista?

Inoltre, tra i possibili nuovi tronisti, c’è anche Nadia, la corteggiatrice che Gianmarco aveva deciso di non scegliere, preferendo Cristina. Per quanto riguarda il Trono Over, è certa la partecipazione di Gemma Galgani, sempre alla ricerca dell’amore vero. Potremmo anche rivedere Margherita Aiello, che ha recentemente concluso la sua storia con il cavaliere Denis.

Un trono per Gianni Sperti?

Non mancheranno anche i colpi di scena: si vocifera che Gianni Sperti potrebbe essere coinvolto in una nuova esperienza da tronista, una proposta che era stata fatta anche alla collega Tina Cipollari qualche anno fa. Ma non è tutto: pare che il trono di Tina possa proseguire, soprattutto dopo la recente rivelazione di un possibile riavvicinamento con Cosimo.

Quando inizia Uomini e Donne

Secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni della nuova stagione sono previste per la fine di agosto, con un possibile inizio delle puntate tra il 28 e il 29 agosto. La messa in onda, invece, dovrebbe avvenire il 22 settembre, anche se l’ufficialità della data dovrà essere ancora confermata. In ogni caso, il pubblico può aspettarsi grandi novità e nuovi intrecci romantici, con la presenza di alcune delle coppie più amate, tra cui quella del cavaliere Giovanni Siciliano e della dama Francesca Cruciani, che continua a crescere. La nuova stagione promette dunque di regalare tanto spettacolo, emozioni e, come sempre, sorprese!