Nilufar parla di Giordano Mazzocchi e fa impazzire i fan

Nilufar Addati torna a parlare del passato e, inevitabilmente, riaccende i sogni dei fan storici di Uomini e Donne. Durante una recente intervista, l’ex tronista ha ricordato la relazione con Giordano Mazzocchi, lasciando intendere che, con una maggiore maturità, la loro storia avrebbe potuto avere un altro destino.

Era il maggio del 2018 quando Nilufar scelse Giordano nello studio del dating show di Maria De Filippi, regalando al pubblico una delle scelte più seguite e commentate di sempre. La loro relazione si è conclusa da tempo, ma l’interesse intorno alla coppia non si è mai spento del tutto. A distanza di anni, alcune parole di Nilufar hanno riaperto la porta alle ipotesi di un “e se…”.

Le parole a Giulia Salemi: “Se ci fossimo incontrati…”

Ospite del podcast Non lo faccio x moda, condotto da Giulia Salemi, Nilufar ha raccontato le difficoltà che incontra oggi nel trovare una persona capace di starle accanto. Secondo l’influencer, il suo carattere forte e la sua indipendenza possono risultare intimidatori: “Magari molti vogliono l’atteggiamento un po’ da gatta, ma io non ce l’ho. Sono anche dolce, ma un uomo deve sapermi prendere e viene con il tempo. Gestire il mio carattere non è facile, molti si inibiscono o si fanno intimidire, forse loro vorrebbero una ragazza più docile. Molto pesa la mia indipendenza economica. Per adesso ho avuto solo appuntamenti non interessanti, non sento quello che voglio, non ho provato nulla. Io voglio sentirmi ubriaca d’amore e poi sono una da colpo di fulmine“.

Nel corso della chiacchierata, il discorso è inevitabilmente scivolato su Giordano Mazzocchi. Nilufar ha ammesso che, ripensando a quel periodo, l’età e l’inesperienza hanno avuto un peso determinante sulla fine della loro relazione. Con una maggiore consapevolezza, le cose sarebbero potute andare in modo diverso: “Io ero anche piccola, magari il problema era anche quello, perché magari se ci fossimo incontrati da più grandi, forse le cose sarebbero andate diversamente, adesso forse staremmo ancora insieme. Noi due all’epoca eravamo due bambini, pensa che io avevo solo 19 anni“.

Parole che non sono passate inosservate e che hanno immediatamente fatto sognare i fan della coppia, ancora affezionati a una storia che, nonostante il tempo, continua a far parlare di sé.