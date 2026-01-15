Martina e Ciro, emergono nuovi colpi di scena: parla una fonte

Il trono di Martina De Ioannon torna sotto i riflettori dopo nuove rivelazioni sugli incontri segreti avvenuti durante la sua esperienza a Uomini e Donne. A far emergere ulteriori dettagli è Mario Cusitore, ex cavaliere del parterre Over, che in una recente intervista a Lorenzo Pugnaloni ha raccontato retroscena inediti legati al rapporto tra Martina e Ciro Solimeno, oggi al centro delle polemiche.

Secondo Cusitore, durante il periodo in cui Martina sedeva sul trono, lei e Ciro si sarebbero visti e sentiti lontano dalle telecamere, violando le regole del programma. Una circostanza già ammessa dallo stesso Solimeno nei giorni scorsi, ma che ora si arricchisce di un elemento nuovo: a essere a conoscenza di questi incontri sarebbe stato anche Michele Longobardi. Quest’ultimo, ex corteggiatore poi diventato tronista, aveva abbandonato il dating show dopo lo scandalo legato alle chat con le sue corteggiatrici.

Mario Cusitore ha raccontato di uno sfogo avvenuto proprio con Longobardi, nel quale quest’ultimo avrebbe spiegato di non essere stato l’unico a infrangere il regolamento. “Michele mi disse che anche Ciro stava chattando con Martina già da tempo”, ha riferito l’ex cavaliere, lasciando intendere che la situazione fosse nota a più persone all’interno del programma.

Nel frattempo, Martina De Ioannon ha scelto di non intervenire pubblicamente sulla vicenda. Sui social continua a mostrarsi attiva, ma limitandosi a condividere momenti della sua quotidianità, senza fare alcun riferimento alle dichiarazioni che la riguardano. Un silenzio che non è passato inosservato e che ha suscitato la reazione di Ciro Solimeno, il quale ha sottolineato come, a suo avviso, solo lui abbia deciso di esporsi raccontando la verità.

La vicenda continua così ad alimentare il dibattito tra fan e appassionati del programma, mentre emergono nuovi retroscena che rimettono in discussione quanto accaduto dietro le quinte del trono di Martina De Ioannon.