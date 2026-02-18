Flavio Ubirti già in crisi con Nicole: il gossip e la verità

Flavio Ubirti già in crisi con Nicole: il gossip e la verità

Nessuna rottura tra Nicole Belloni e Flavio Ubirti. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su una presunta crisi, è stata proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne a intervenire sui social per chiarire la situazione e rassicurare i fan.

Le voci erano nate a seguito di una Instagram story condivisa da Belloni, nella quale parlava di relazioni e di ciò che desidera da un uomo, citando “la lezione imparata dopo aver visto Cime Tempestose”. Un riferimento che molti avevano collegato alla sua storia con Ubirti, ipotizzando tensioni tra i due. Il messaggio, ispirato all’ultimo adattamento cinematografico del romanzo con Jacob Elordi e Margot Robbie, aveva fatto scattare l’allarme tra i sostenitori della coppia.

A rilanciare il gossip era stata anche Deianira Marzano, che aveva condiviso le segnalazioni ricevute. Tuttavia, poche ore dopo, Nicole ha precisato che “la storia precedente era un pensiero generale, non personale” e ha aggiunto: “Tranquilli, che va tutto bene”. Parole che hanno spento rapidamente le speculazioni.

La relazione, nata sotto i riflettori del dating show di Canale 5, prosegue dunque senza intoppi, nonostante la distanza geografica: lui vive in Lombardia, lei in Toscana. I due stanno gestendo la quotidianità tra viaggi e momenti condivisi, come avevano già raccontato in televisione.

Ospiti di Verissimo, avevano spiegato a Silvia Toffanin di organizzarsi per vedersi il più possibile: “Facciamo una settimana per uno, stiamo qualche giorno insieme, anche perché siamo in un momento in cui ci stiamo conoscendo, c’è grande passione, ma ogni passo deve avere il suo tempo, poi in futuro se le cose andranno come speriamo, faremo tutto quello che è necessario”. Un percorso costruito con gradualità, ma con entusiasmo, che al momento non sembra affatto attraversare momenti difficili.