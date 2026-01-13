Ciro e il futuro del suo trono dopo la confessione su Martina

Dopo le rivelazioni di Ciro Solimeno sul suo passato con Martina De Ioannon, a Uomini e Donne si apre un interrogativo importante: cosa accadrà ora al suo trono? L’ex corteggiatore, oggi tronista, ha ammesso pubblicamente di aver avuto contatti e incontri segreti con Martina quando lei sedeva sul trono, violando così le regole del programma. Fanpage.it anticipa quali potrebbero essere le conseguenze di questa confessione.

Il futuro del trono di Ciro Solimeno

Secondo quanto trapela, durante la registrazione di ieri, lunedì 12 gennaio, nello studio di Uomini e Donne è stato mostrato il video in cui Ciro racconta quanto accaduto con Martina. Dopo aver visto il filmato, le sue attuali corteggiatrici hanno dichiarato di essere disposte a proseguire la conoscenza, nonostante quanto emerso sul suo precedente percorso all’interno del programma.

La decisione finale, però, spetta proprio a Ciro. Il tronista ha spiegato di non voler agire d’impulso e di sentire il bisogno di confrontarsi prima con la madre, così da capire se continuare il suo percorso o interromperlo definitivamente.

È stato lo stesso Ciro a scegliere di rendere pubblica la vicenda. In precedenza, infatti, dopo un primo confronto avvenuto in puntata con Gianmarco Steri, all’epoca altro corteggiatore di Martina e oggi suo fidanzato, la ragazza non si era presentata. Successivamente, Ciro e Martina si erano incontrati lontano dalle telecamere e avevano deciso di mantenere il silenzio su quanto accaduto tra loro.

Il racconto di Ciro sugli incontri segreti

In un video diffuso da Uomini e Donne, Ciro ha raccontato di aver sentito Martina De Ioannon sia telefonicamente sia tramite messaggi mentre lei era tronista. I due si sarebbero anche visti fuori dal programma, senza che la redazione ne fosse a conoscenza: “Ci sono stati 2 incontri a cavallo tra una registrazione e l’altra. Ci siamo scambiati dei baci, ma non siamo mai andati oltre”.

Nello stesso periodo era scoppiato anche il caso di Michele Longobardi, allontanato dal programma per aver contattato una corteggiatrice al di fuori delle regole. Una situazione simile a quella vissuta da Ciro e Martina, che li avrebbe spinti a fermarsi: “A quel punto capiamo la gravità della situazione e decidiamo di non sentirci più definitivamente fino alla scelta”, ha spiegato il tronista.

Resta ora da capire quale sarà la decisione finale di Ciro Solimeno e se la redazione di Uomini e Donne gli permetterà di continuare il suo percorso sul trono dopo questa confessione.