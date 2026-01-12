Ciro, la confessione choc su Martina a Uomini e Donne

Ciro, la confessione choc su Martina a Uomini e Donne

Nuovo caso di regole infrante a Uomini e Donne, ma con una particolarità: questa volta è stato uno dei diretti interessati a raccontare tutto spontaneamente, a distanza di circa un anno dai fatti. Ciro Solimeno, scelto da Martina De Ioannon nel gennaio 2025, ha deciso di vuotare il sacco proprio mentre è impegnato nel suo percorso da tronista.

Dopo essere usciti insieme dal programma, Ciro e Martina hanno condiviso la relazione per alcuni mesi, fino alla rottura avvenuta a ottobre. Poco dopo, lei ha iniziato a frequentare Gianmarco Steri, ex corteggiatore, mentre Solimeno, tornato single, ha avuto l’opportunità di salire sul trono di Uomini e Donne. Proprio ora, quando il suo percorso sembrava procedere senza intoppi, Ciro ha scelto di raccontare ciò che sarebbe accaduto alla fine del 2024.

Il racconto di Ciro Solimeno: “Ci siamo sentiti, tutto è iniziato su Instagram”.

In un video pubblicato in esclusiva su Witty, l’attuale tronista ha spiegato che nel novembre 2024 aveva notato un profilo Instagram sospetto, che visualizzava tutte le sue storie. Insospettito, ha pensato che potesse trattarsi proprio di Martina, allora tronista del programma. Per avere la certezza, ha deciso di scrivere a quel profilo una frase molto specifica, pronunciata solo da lui durante un ballo negli studi di Uomini e Donne. La risposta ha confermato i suoi sospetti: dietro l’account c’era davvero la De Ioannon, che aveva riconosciuto immediatamente la citazione.

Da lì sarebbe iniziato un contatto sempre più diretto tra i due: “Così parte la prima telefonata. Questo succede a fine novembre. Durante questa telefonata, le chiedo se fosse veramente interessata a questo percorso, se lei ci stava mettendo il cuore, se lei era interessata a me e all’altra persona e lei mi risponde in maniera affermativa, dicendo che i sentimenti che stava investendo erano reali. Finisce questa telefonata e iniziamo a scriverci. Non con frequenza, ogni tanto ci scriviamo, ci mandiamo qualche messaggino, oppure ci telefoniamo.

Ogni 3 o 4 giorni, è capitato qualche volta che ci siamo sentiti dopo una registrazione. Per quanto mi riguarda, le facevo complimenti, apprezzamenti, dicevo che mi poteva mancare, quindi che iniziavo a provare qualcosina per lei, però nulla di troppo esagerato. Durante una telefonata mi ripete che quello che stavamo facendo era una cosa sbagliatissima e confermo, quindi mi prendo tutte le responsabilità di averlo fatto. Le telefonate non partivano solamente da me, durante quello che è stato il periodo in cui ci siamo sentiti“.

Gli incontri segreti tra Martina e Ciro

Il racconto prosegue con una rivelazione ancora più delicata. Dopo una registrazione del programma, Ciro avrebbe detto a Martina di trovarsi da solo in un hotel nei pressi degli studi Elios. A quel punto, i due avrebbero deciso di incontrarsi, violando una delle regole fondamentali del dating show. E non si sarebbe trattato di un episodio isolato: “Così ci siamo visti. Ci sono stati due incontri, entrambi a cavallo tra una registrazione e l’altra, la sera tardi, mi è venuta a prendere, non abbiamo mai superato i limiti, ci sono stati dei baci durante questi incontri. Nel secondo incontro, ci rendiamo conto che stiamo andando un po’ oltre e capiamo la gravità della situazione“.

In quel periodo, inoltre, era esploso il caso legato a Michele Longobardi, scoperto a chattare in segreto con alcune corteggiatrici tramite profili fake. Una vicenda che ha spinto Ciro e Martina a riflettere sulle possibili conseguenze del loro comportamento.

“E in quei giorni viene fuori che un ex tronista, Michele, tramite profili fake, aveva contattato le corteggiatrici, a quel punto noi capiamo la gravità della situazione e decidiamo di non sentirci più. Lei è la prima che me lo dice, però nel momento in cui me lo dice, io mi rendo conto proprio che era una cosa abbastanza complicata, soprattutto dopo quello che era successo con Michele e lei è la prima che mi dice che è una situazione troppo esagerata. Io assumo la responsabilità di tutto quello che è successo. Io in primis, perché comunque è una cosa che è partita da me”.

Il video si chiude con le scuse di Ciro Solimeno alla redazione di Uomini e Donne. Resta ora da capire se questa confessione avrà conseguenze sul suo trono o se il programma deciderà di lasciarlo proseguire nel percorso.