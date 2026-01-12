Cristiana Anania ha fatto la sua scelta: ecco chi

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne avvenuta oggi, lunedì 12 gennaio, Cristiana Anania ha preso una decisione importante sul suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni diffuse in anteprima, la tronista ha scelto con chi proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere, mettendo fine al suo trono.

Dopo settimane di confronti, dubbi e momenti intensi, Cristiana ha deciso di lasciare il programma insieme a Ernesto Passaro, preferendolo a Federico Cotugno. Una scelta maturata al termine di un percorso ricco di emozioni e non privo di difficoltà. Nelle puntate precedenti, la tronista aveva vissuto un’esterna particolarmente romantica con Ernesto tra le vie di Roma, durante la quale era scattato anche un bacio. In quell’occasione, lui aveva ammesso di provare sentimenti profondi per lei, pur confessando in studio il timore di non essere la scelta finale.

Spazio anche alle dinamiche del trono over nella registrazione odierna. Elisabetta, dopo aver deciso di interrompere la conoscenza con Sebastiano, ha accettato di rivederlo a cena, ma l’incontro non ha portato a un chiarimento definitivo. La Dama continua ad aspettarsi delle scuse per il comportamento del Cavaliere, che era uscito con un’altra donna, mentre lui resta fermo sulla sua posizione, convinto di non aver sbagliato.

Prosegue invece la frequentazione tra Lanfranco e Cinzia M., che va avanti da oltre due mesi. Lanfranco ha fatto un passo importante dichiarando i propri sentimenti e dicendosi pronto a lasciare il programma insieme a lei. Cinzia, però, ha scelto di rallentare, spiegando di non sentirsi ancora pronta e di aver bisogno di più tempo prima di prendere una decisione così significativa.