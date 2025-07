Flavio Ubirti lascia il calcio per una proposta allettante in tv

Flavio Ubirti, è ufficiale: il tentatore lascia il calcio e si prepara alla televisione.

Flavio Ubirti dice addio al calcio: il tentatore di Temptation Island sceglie la TV

La televisione ha avuto la meglio. Dopo il successo ottenuto a Temptation Island, Flavio Ubirti, ex portiere della Baldaccio Bruni e tra i volti più ammirati del programma, ha scelto di lasciare il mondo del calcio per inseguire nuove opportunità nel mondo dello spettacolo.

Classe 2001, originario di Figline Valdarno, Flavio ha maturato la sua esperienza calcistica tra le giovanili dell’Arezzo, sfiorando l’esordio in prima squadra. Negli ultimi anni ha giocato in Serie D, vestendo le maglie di Scandicci e Aglianese, per poi approdare in Eccellenza con la Baldaccio Bruni. Ma parallelamente al calcio, il 24enne ha portato avanti anche una carriera da modello, collaborando con l’agenzia Alex Model.

Le parole del dirigente, tra ironia e amarezza: “Ci troviamo adesso senza portiere”

A riportare la news è stato Chi Magazine. A far cambiare rotta alla sua carriera, una proposta arrivata dopo la partecipazione al reality: “Il portiere ci ha comunicato che ha avuto un’offerta di lavoro importante. E quindi deve smettere di giocare”, ha spiegato il direttore sportivo Alberto Bruni, confermando così l’addio di Ubirti alla squadra.

Il dirigente ha commentato l’uscita con ironia e un pizzico di amarezza: “Abbiamo chiesto un falò di confronto, però non è bastato. Del resto l’offerta di lavoro è importante. Dobbiamo rammaricarci di non aver pensato che poteva accadere, ma è il senno del poi. Oggi tutti mi dicono “te l’avevo detto” ed è facile. Intanto ci troviamo senza portiere e dobbiamo intervenire abbastanza velocemente sul mercato”.

A quanto pare, quindi, l’esperienza su Canale 5 ha fatto centro: Flavio è pronto a seguire la scia di altri ex tentatori che, dopo la fama ottenuta grazie a Temptation Island, hanno intrapreso percorsi televisivi più strutturati. Con un futuro tutto da scrivere, ma un addio al calcio ormai definitivo.

