Arriva Threads, l’alternativa a Twitter: cos’è, come funziona, quando in Italia, tutte le curiosità

Da oggi 6 luglio arriva ufficialmente Threads, l’app che si preannuncia la rivale principale di Twitter. A lanciarla ci pensa Meta, il colosso di Mark Zuckerberg proprietario di Facebook e Instagram. Ma che cos’è esattamente e come funziona?

A sette ore dal lancio, Threads ha già registrato dieci milioni di abbonati. I dati sono stati diffusi dallo stesso Zuckerberg proprio sul suo profilo della nuova app: “Abbiamo appena superato i 5 milioni di registrazioni nelle prime quattro ore”.

Da mesi Meta lavorava al lancio della nuova app che si presenta sin da subito come l’alternativa a Twitter, principale rivale. Il modello su cui si basa Threads è Instagram ed offre tutta una serie di vantaggi.

In primo luogo la grande base di utenti e le forti relazioni con gli inserzionisti. Potranno essere seguiti tutti gli account pubblici senza richiedere approvazione del proprietario.

I post, inoltre, sono limitati a 500 caratteri, che è comunque più della soglia di 280 caratteri di Twitter, e possono includere link, foto e video lunghi fino a cinque minuti.

La nuova app è disponibile in più di 100 Paesi tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Canada e Giappone ma non sarà in un primo momento scaricabile in Europa per la politica restrittiva sull’uso dei dati.

Come scrive TgLa7, fonti interne di Meta avrebbero riferito che nei 27 Stati membri dell’Unione Europea, quindi anche in Italia, l’applicazione arriverà in ritardo poiché Meta deve ancora risolvere alcune questioni relative all’utilizzo dei dati personali da parte di Threads per attenersi alle normative europee.