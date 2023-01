The Voice Senior, prete fan dei Ricchi e Poveri conquista Barbara d’Urso ma non i giudici: cosa è successo

Nella seconda puntata di The Voice Senior, andata in onda nella prima serata di ieri di Rai1, non sono mancati i volti noti. Se Marcella Bella si è resa protagonista di una sorpresa emozionante, riconosciuta subito dai quattro giurati, diversa la sorte capitata ad un prete celebre sul web e non solo per le sue performance canore sull’altare.

The Voice Senior, Don Bruno torna a casa

The Voice Senior ha visto protagonista un volto noto del piccolo schermo, Don Bruno. Il prete, celebre per le sue performance canore durante la messa e soprattutto per la sua passione per i Ricchi e Poveri, lo abbiamo già visto in passato in altri programmi tv.

Da Pomeriggio 5 a Da Grande, Don Bruno adesso arriva a The Voice Senior ma non convince. Il parroco della Valsassina popolare sui social per via della sua esibizione sulle note di “Mamma Maria” durante le celebrazioni di matrimoni e messe, è stato spesso ospite di Barbara d’Urso, pazza di lui e della sua grande (forse troppo?) energia.

Ieri sera si è esibito sulle note di “Nessuno mi può giudicare” ma questa volta nessuno dei giudici si è girato.

Dopo essersi voltati però hanno subito riconosciuto Don Bruno, in particolare i Ricchi e Poveri che poi si sono esibiti con lui facendogli un piccolo regalo di consolazione: “Ho ancora il loro autografo del 1977 nel breviario, tra le immaginette dei santi”, ha confidato il prete.