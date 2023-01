Cosa c’è di vero nel gossip che vedrebbe una frequentazione in corso tra Barbara d’Urso e Flavio Briatore? La nota conduttrice ed il celebre imprenditore sarebbero stati pizzicati insieme, nei giorni scorsi, a cena. Un’indiscrezione che ora trova conferma anche da parte di un amico comune, il giornalista e direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Alessi è intervenuto sul gossip del momento che vede Barbara d’Urso e Briatore insieme. Due persone che il direttore di Novella 2000 conosce da tempo e per le quali prova ampia stima. Ed allora ha voluto saperne di più senza tuttavia invadere la loro sfera privata.

Fortunatamente Roberto Alessi ha molti amici in comune alla presunta coppia, i quali avrebbero confermato l’indiscrezione degli ultimi giorni:

L’amico comune ci va cauto, ma tutti sembrerebbero concordare su un aspetto:

«Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una sua strada professionale ben definita, di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma che semmai può essere interessata per quello che è».