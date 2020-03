Momento di fortissima commozione per la giornalista del TG3 Basilicata, costretta a dover dare la notizia della morte del piccolo Diego, il bimbo di appena tre anni trovato privo di vita dopo essere scomparso nella provincia di Matera a distanza di circa un giorno dalla sua sparizione.

TG3 Basilicata, giornalista piange: l’annuncio della morte del piccolo Diego

Abbiamo sperato per tutta la giornata di ieri… scusate…. e per tutta la notte, ma la tragedia con cui dobbiamo fare i conti ci coglie impreparati perché proprio non riusciamo ad accettare l’idea che una giovane vita possa finire a causa di un destino crudele’. Così il presidente della regione Bardi nell’esprimere il cordoglio della giunta regionale e dei lucani ai genitori e ai famigliari del piccolo Diego.

Queste le commosse parole di Maria Vittoria Morano, annunciatrice del TG3 regionale della Basilicata.

Il caso di Diego a Chi l’ha Visto

Il piccolo Diego, di appena tre anni, era sparito da casa lo scorso venerdì mattina. Figlio di una coppia di imprenditori agricoli del posto, era fuori di casa perché stava giocando con i cani. Nonostante le immediate ricerche di carabinieri, polizia e vigili del fuoco, con l’utilizzo di droni e sommozzatori per via delle presenza di numerosi canali di bonifica e del fiume Bradano, non c’è stato niente da fare.

Anche Chi l’ha visto si è occupato della sparizione e, proprio Federica Sciarelli, ha dato la notizia del ritrovamento del corpo senza vita del piccolo Diego: