Appena pochi giorni fa, in occasione dell’ultima puntata de Le Iene, l’assenza improvvisa di Teo Mammucari alla conduzione dello show aveva acceso alcuni campanelli d’allarme. La sua compagna di avventura, Belen Rodriguez, si era limitata in apertura a lanciare i suoi saluti, mentre online iniziarono da subito a circolare alcune indiscrezioni.

Teo Mammucari lascia Le Iene, il comunicato

Se TvBlog.it si era limitato a riferire le voci sempre più insistenti, parlando di una assenza non legata allo stato di salute di Teo Mammucari, ed avanzando una serie di ipotesi – dalla suspance in vista di Sanremo ai possibili attriti con la trasmissione – Dagospia era stato in merito più diretto.

Ed a quanto pare, forse, non aveva tutti i torti. Il sito di Roberto D’Agostino, infatti, parlando dell’assenza di Teo Mammucari scriveva:

A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show, Davide Parenti. Lo scontro rientrerà o Mammucari dovrà lasciare il programma di Italia 1?

La risposta è giunta questa mattina con un comunicato ufficiale di Mediaset, con il quale viene annunciato l’addio di Teo a Le Iene e la sua partenza verso nuovi vicini lidi, sempre su Italia 1.

Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1. Rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida. Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana. E augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni. L’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma.

Un tempismo a dir poco sospetto.