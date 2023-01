“Questa sera condurrò da sola senza Teo Mammucari, che saluto. Un bacio gigantesco”: ha esordito così Belen Rodriguez in apertura della terza puntata de Le Iene andata in onda nella prima serata di ieri di Italia 1. Il compagno di avventura, Teo Mammucari, infatti, non c’era. Ma perché il conduttore era assente?

Teo Mammucari assente a Le Iene: le ipotesi

Nel corso della puntata è nato questo piccolo giallo che TvBlog ha tentato di risolvere. Secondo voci che sarebbero circolate insistentemente e raccolte dal portale, Teo Mammucari sarebbe stato assente per ragioni che non avrebbero a che fare, fortunatamente, con il suo stato di salute.

Il conduttore romano, dunque, starebbe bene, ma il blog televisivo non esclude che possano esserci stati degli attriti tra Mammucari e Le Iene.

Non è la sola ipotesi però, dal momento che la sua assenza potrebbe essere stata anche solo una mossa per attirare l’attenzione e tentare di vincere il duello degli ascolti contro Boomerissima, su Rai2.

Non si esclude che possa essere una mossa per creare ancora più attesa per le prossime puntate che andranno in onda in concomitanza con il Festival di Sanremo, dal momento che Mediaset punterà tutto sulla sua controprogrammazione.

Strategia, scherzo o davvero si sta celebrando un addio tra Mammucari e Le Iene?