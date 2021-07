Dopo l’ultima puntata di Temptation Island, sono in tanti a chiedersi se Floriana Angelica e Federico Rasa siano davvero tornati insieme o no. Il falò di confronto tra i due ha lasciato i telespettatori con dei grandi dubbi sul loro destino di coppia.

Temptation Island: Floriana e Federico stanno insieme dopo il programma?

Nella quarta puntata di Temptation Island, e dopo aver assistito a dei continui avvicinamenti del fidanzato Federico alla single Vincenza, Floriana ha deciso di procedere ad un inevitabile falò di confronto anticipato. Alla fine però la donna ha deciso di lasciare da sola il villaggio.

Ma la sua scelta di lasciare definitivamente Federico sarà durata anche a telecamere spente? Qualche spettatore malfidato sostiene che la giovane abbia nuovamente ceduto eppure qualche segnale arriva proprio dalla loro città, Palermo, in seguito alle segnalazioni delle ultime ore.

A quanto pare infatti Rasa sarebbe stato visto in giro per il capoluogo siciliano ma non con Floriana. Pare che negli ultimi giorni sia stato visto spesso con la sua comitiva mentre della ragazza neppure l’ombra. La scorsa settimana è stato avvistato in un locale di Capaci mentre domenica scorsa in uno di Palermo dove, stando a quanto reso noto da fonti di VeryInutilPeople, si sarebbe comportato da single a tutti gli effetti, proprio come accaduto a Temptation Island.

Questa però potrebbe non essere davvero la “prova” del fatto che i due protagonisti del programma di Canale 5 non stiano più insieme. Ricordiamo infatti le parole di Raffaella Mennoia, autrice storica, che di recente aveva svelato le regole contenute nel contratto firmato dai vari concorrenti:

Il regolamento che firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi.