Federico Rasa intervistato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, svela qual è il suo unico rimorso della sua esperienza a Temptation Island al fianco della sua (ex?) fidanzata Floriana Angelica.

L’ex concorrente di Temptation Island parla anche della single Vincenza, svelando quando ha capito di essere ancora innamorato di Floriana:

Ho capito di provare ancora qualcosa per Floriana giorno dopo giorno e l’avvicinamento a Vincenza in questo mi ha aiutato molto, soprattutto una sera in cui lei mi ha abbracciato da dietro.

In quel momento ho percepito quel contatto quasi come fastidioso. Mi è venuta subito in mente Floriana che era lontana da me, nell’altro villaggio, e ho sentito la sua mancanza.

Vincenza mi ha aiutato a capire quanto mi mancasse Floriana. Tutti quei momenti di divertimento, chiacchierate, spensieratezza li avrei in realtà voluti vivere con Floriana.

La mancanza di attrazione fisica per Vincenza è stato ciò che mi ha fatto realmente capire di essere ancora preso dalla mia fidanzata il mio cuore e la mia mente erano con lei.